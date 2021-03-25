ЦБ организует сбор монет у россиян

Банк России организует сбор монет у населения. Пилотный проект запустят в следующем году и начнут с одного из регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Сбор монет будет организован через специальные приемники, отметили в регуляторе.

Точное количество приемников и места для их установки определят позже, пишет РИА Новости. Сейчас регулятор занимает подбором технологического партнера для пилота.

По данным Центробанка, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму свыше 113 миллиардов рублей.