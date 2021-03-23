Соцдоплату к пенсии с 2022 года будут устанавливать автоматически

В России изменится порядок назначения социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ. В частности, с 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет назначаться в беззаявительном порядке.

Как указали в ведомстве, в настоящее время подготовлен проект приказа, в соответствии с которым будет установлен порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и региональными профильными органами.

«С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Соответствующий проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, подготовлен Минтрудом», - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим российским законодательством гражданам, у которых размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, назначается доплата. Часть российских субъектов выплачивают эту разницу за счет собственных средств, часть - при помощи межбюджетных трансфертов.