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Врач объяснила причину плохого самочувствия во время магнитных бурь

Светлана Иванова
10:52 26.03.2021
По мнению доктора, на недомогание в это время жалуются люди с психосоматическими проблемами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA, GSFC
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Плохое самочувствие во время магнитных бурь, метеозависимость – это повод более внимательно отнестись к своему организму, отыскать причину плохого состояния и  пересмотреть образ жизни. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач, кандидат медицинских наук, основатель центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

Она уточнила, что часто метеозависимость указывает на наличие психосоматических проблем, которые и нужно лечить в первую очередь, в том числе при помощи грамотного психотерапевта и назначенных им препаратов. Синдром хронической усталости, который развился у многих людей из-за смены сезонов и пандемии только усугубляет ситуацию, полагает доктор.

«Я считаю, что метезависимости как таковой не существует, потому что организм человека настолько крепок, что к перепадам давления он вполне у нас адаптируется. Все, что связано с метеозависимостью, на мой взгляд, одна из психосоматических проблем.  Сейчас все с синдромом хронической усталости, и мы можем понять, почему это происходит, потому что смена сезона и отголоски пандемии, которая еще не закончилась. Где-то у людей страхи, кто-то переболел тяжело, вот все это вместе усугубляет зависимость еще от каких-то перепадов атмосферного давления, от магнитных бурь», - пояснила врач.

Добрецова добавила, что образ жизни, которого придерживаются многие люди, столкнувшись с недомоганием, только ухудшают их состояние. В частности, врач посоветовала стараться выпивать достаточное количество воды вместо злоупотребления обезболивающими препаратами, проводить выходные дни вне дома, общаться с друзьями, не превращая такие встречи в посиделки с распитием алкогольных напитков, придерживаться биоритмов сна и поддерживать физическую нагрузку на достаточном уровне.  Если проблема сохраняется и в этом случае, ответы нужно искать у врачей, а не в прогнозах погоды и космических явлениях, убеждена доктор.

«Если есть такое состояние, больше связанное с синдромом хронической усталости, то здесь, наверное, не нужно употреблять какие-то таблетки, у населения есть такая проблема: "Ах, болит голова, пойду выпью таблетку". А ты не пей таблетку, лучше выпей стакан воды.<…> Если три-пять дней попринимать обезболивающие, усугубляется состояние. Нужно разбираться, в чем проблема», - сказала Добрецова.

Ранее Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН спрогнозировала, что 29 и 30 марта на Земле ожидается магнитная буря класса G1.

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