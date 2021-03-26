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Россиян предупредили о надвигающейся на Землю двухдневной магнитной буре

Светлана Иванова
10:10 26.03.2021
Геомагнитные возмущения класса G1 ожидаются 29 и 30 марта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
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На Землю надвигается двухдневная магнитная буря. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По словам специалиста, 28 марта будет характеризоваться возбужденной магнитосферой, активность будет нарастать, и 29 и 30 марта ожидаются уже магнитные бури.

«По моим данным, у нас источником данных является Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца РАН. Они публикуют ежедневные прогнозы магнитных бурь, и 28 марта ожидается немного возбужденная магнитосфера, как они считают, и вот на 29-е и 30-е немного есть там, да, магнитные бури ожидаются 30-го», - отметил специалист.

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ожидаемые магнитные бури будут соответствовать G1. Классификация этих космических событий состоит из пяти уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем. Тогда как более сильные возмущения могут привести к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем. 

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