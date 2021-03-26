Россиян предупредили о надвигающейся на Землю двухдневной магнитной буре
На Землю надвигается двухдневная магнитная буря. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По словам специалиста, 28 марта будет характеризоваться возбужденной магнитосферой, активность будет нарастать, и 29 и 30 марта ожидаются уже магнитные бури.
«По моим данным, у нас источником данных является Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца РАН. Они публикуют ежедневные прогнозы магнитных бурь, и 28 марта ожидается немного возбужденная магнитосфера, как они считают, и вот на 29-е и 30-е немного есть там, да, магнитные бури ожидаются 30-го», - отметил специалист.
По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ожидаемые магнитные бури будут соответствовать G1. Классификация этих космических событий состоит из пяти уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем. Тогда как более сильные возмущения могут привести к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем.