Стали известны подробности трагической гибели музыканта группы «Звуки Му»
Тело трагически погибшего музыканта Александра Липницкого до сих пор не найдено. Поэтому родственники не могут назначить дату похорон. Об этом «Звезде» рассказала жена экс-участника группы «Звуки Му» Инна.
«Тело ушло под лед, и его вчера не нашли. Сейчас мы ждем, когда его найдут. В полиции сказали, что будут этим с утра заниматься. Как только найдем тело, так будет информация о дате похорон», - рассказала Инна.
Трагедия произошла во время прогулки Александра на лыжах по замерзшей реке у поселка Николина Гора, добавила она. Все произошло слишком быстро, чтобы кто-то сумел прийти мужчине на помощь.
«Он любил ходить на лыжах. Он ходил с утра с внуком и с собакой. Дома пообедал, внук остался, а он пошел с собакой. Река в том месте уже вскрылась. Видимо, собака упала в воду, он полез ее спасать, звал на помощь. Очевидцы гуляли по берегу, пытались помочь, но не смогли», - отметила она.
Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил журфак МГУ, с 1975 года печатался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.
Он также общался с музыкантами из «Кино» и «Зоопарка». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком Липницкий организовал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал в качестве бас-гитариста.