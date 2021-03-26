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Стали известны подробности трагической гибели музыканта группы «Звуки Му»

Ян Брацкий
10:29 26.03.2021
Александр Липницкий утонул, провалившись под лед замерзшей реки у поселка Николина Гора.
Стали известны подробности трагической гибели музыканта группы «Звуки Му»
© Фото: Валерий Левитин, РИА Новости
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Тело трагически погибшего музыканта Александра Липницкого до сих пор не найдено. Поэтому родственники не могут назначить дату похорон. Об этом «Звезде» рассказала жена экс-участника группы «Звуки Му» Инна.  

«Тело ушло под лед, и его вчера не нашли. Сейчас мы ждем, когда его найдут. В полиции сказали, что будут этим с утра заниматься. Как только найдем тело, так будет информация о дате похорон», - рассказала Инна.

Трагедия произошла во время прогулки Александра на лыжах по замерзшей реке у поселка Николина Гора, добавила она. Все произошло слишком быстро, чтобы кто-то сумел прийти мужчине на помощь.

«Он любил ходить на лыжах. Он ходил с утра с внуком и с собакой. Дома пообедал, внук остался, а он пошел с собакой. Река в том месте уже вскрылась. Видимо, собака упала в воду, он полез ее спасать, звал на помощь. Очевидцы гуляли по берегу, пытались помочь, но не смогли», - отметила она.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Окончил журфак МГУ, с 1975 года печатался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.

Он также общался с музыкантами из «Кино» и «Зоопарка». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком Липницкий организовал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал в качестве бас-гитариста.

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