В КНДР провели испытания новой тактической управляемой ракеты

Власти Северной Кореи заявили, что испытывали в четверг, 25 марта, новую тактическую управляемую ракету. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на северокорейские СМИ.

Подчеркивается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями.

По данным Южной Кореи и Японии, Северная Корея за последние дни провела два ракетных испытания. Так, в прошлое воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря. А в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Ранее в США подтвердили данные о запуске КНДР двух баллистических ракет. Отмечалось, что военные США и разведка проводят анализ данных пуска для того, чтобы определить, какой тип ракеты был запущен и как далеко.