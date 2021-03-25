В России создали искусственный «нос собаки», определяющий рак и диабет по дыханию

Российские исследователи создали биотехнический чип для диагностики рака, диабета, туберкулеза и других заболеваний. Устройство улавливает в воздухе незначительные концентрации веществ. Разработка создана в рамках проекта Фонда перспективных исследований и воплощена в жизнь силами ученых Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета.

Чип представляет собой систему, которая состоит из живых клеток и устройства с питательной средой для поддержания их жизнедеятельности. После того, как в ячейку попадают искомые вещества, их распознают рецепторы на поверхности клеток, что фиксируется технической системой ячейки.

Как сообщил руководитель проекта Фонда перспективных исследований Федор Арсеньев, во время процедуры диагностики при помощи чипа пациент выдыхает воздух в одноразовый полиэтиленовый пакет, подключаемый к системе детекции. Через одну минуту готов результат.

Другой особенностью устройства, кроме практически мгновенного обнаружения вещества, называется высокая чувствительность. Сами разработчики сравнили ее с уровнем обоняния служебных собак.

В рамках проведенных с участием более тысячи добровольцев испытаний прибор показал свою эффективность. В частности, выявление ранних (I-II) стадий онкозаболеваний оказалось в 3-5 раз выше, чем при использовании других современных методов. При этом вся процедура диагностики заняла всего три минуты.