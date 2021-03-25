Шигирский идол из России оказался в два раза старше Стоунхенджа

Шигирский идол, найденный на Урале в конце 19 века, был сделан почти 12 тысяч лет назад – в конце последнего ледникового периода, когда на Земле происходили глобальные изменения климата. К такому выводу пришли ученые, проведя очередное исследование возраста деревянной статуи.

Впервые радиоуглеродный анализ вырезанной из лиственницы скульптуры, чья первоначальная высота, предположительно, составляла около четырех метров, провели еще в 1990-х годах. Тогда ученые пришли к выводу, что предмету около 9750 лет, в 2018-м году специалисты пересмотрели свои расчеты, назвав предположительным возрастом идола 11 600 лет. В ходе новой работы дата вновь была скорректирована, теперь ученые уверены, что покрытая абстрактными узорами и изображениями демонических рук и лиц статуя была создана 12 тысяч лет назад.

Как указало издание Daily Mail, идол оказался более чем в два раза старше расположенного в Великобритании Стоунхенджа — знаменитого каменного круга возрастом пять тысяч лет.