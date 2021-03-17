Операторов могут обязать предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах

Роскомнадзор согласно новому проекту, хочет получать детальные сведения об абонентах, например информацию о том, кто кому звонил и с каких устройств поступали звонки. Законопроект направлен на борьбу с серыми сим-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сведения об абонентах, доступ к которым на данный момент имеется только у правоохранительных органов, операторы связи обязаны предоставлять раз в сутки через подключение систем операторов к системе Роскомнадзора.

Также Роскомнадзору будет известно: Ф.И.О. абонента, их места жительства, дата рождения, реквизиты документов, удостоверяющих личность, наименование организации, сотрудниками которой они являются, с юридическими идентификаторами.

Помимо вышеперечисленных пунктов, будет предоставляться информация о номере телефона, который используют абоненты и пользователи, а также дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.

Ранее Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.