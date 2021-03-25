Стали известны характеристики нового российского космического челнока

Предназначением нового космического мини-челнока, который разрабатывается сейчас в России, является транспортировка грузов на орбиту и их возвращение на Землю. При чем размеры аппарата будут сопоставимы с габаритами американского корабля X-37B, а сам мини-челнок будет беспилотным. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Разрабатываемый НПО "Молния" аппарат является беспилотным гражданским аналогом американского X-37B, то есть должен быть создан в той же размерности», - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что инициативная разработка научно-производственного объединения, в прошлом создавшего легендарный «Буран», предназначена для коммерческого рынка.

Планируется, что на орбиту мини-челнок будет выводиться ракета-носителем типа «Союз».

Ранее генеральный директор НПО «Молнии» Ольга Соколова сообщила о планах предприятия разработать принципиально новый аэрокосмический корабль гражданского назначения, который отправится на орбиту в ближайшие пять лет.