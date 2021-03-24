Наследник «Бурана»: в России разрабатывается новый многоразовый космический челнок

Разработчик легендарного космического челнока «Буран» НПО «Молния» создаст принципиально новый аэрокосмический корабль гражданского назначения. Об этом заявила генеральный директор предприятия Ольга Соколова. С ее слов, новинка отправится на орбиту в ближайшие пять лет.

«За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», - приводятся ее слова на сайте предприятия.

Впервые полноразмерный макет орбитального самолета был представлен в закрытом от широкой общественности павильоне на форуме «Армия 2020», добавила Соколова. Новая разработка тогда произвела огромное впечатление на гостей.