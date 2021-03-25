«Были шероховатости»: Черчесов оценил игру россиян против Мальты

Российская сборная по футболу провела непростой матч с национальной командой Мальты. Таким мнением о первой игре отборочного тура к чемпионату мира 2022 года поделился главный тренер россиян Станислав Черчесов.

«Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации», - рассказал тренер в беседе с порталом Sports.ru.

По его словам, российские игроки слишком вольно вели себя при организации атак, но в итоге, как и планировалось, команда взяла три очка.

Встреча с мальтийцами завершилась для подопечных Черчесова победой со счетом 3:1. В составе россиян отметились Дзюба, Фернандес и Соболев. У сборной Мальты один мяч на свой счет записал Мбонг. Россияне выступают в группе Н. Помимо Мальты, футболистам предстоит встретиться с соперниками из Хорватии, Словении, Кипра и Словакии.