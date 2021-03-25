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Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022

Анна Касаткина
00:38 25.03.2021
В следующем туре российская команда встретится со сборной Словении.
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022
© Фото: Andy03, Pixabay
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Российская сборная обыграла национальную команду Мальты в первом матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча на Мальте завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

На 23-й минуте счет открыл капитан российской команды Артем Дзюба. Преимущество россиян на 35-й минуте увеличил защитник Марио Фернандес.

Во втором тайме гол в ворота России забил полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг. На 89-й минуте матча российский футболист Александр Соболев усилил разрыв в счете.

Во втором туре отборочного этапа Россия сыграет со сборной Словении. Встреча состоится в субботу, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи.

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