Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022

Российская сборная обыграла национальную команду Мальты в первом матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча на Мальте завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

На 23-й минуте счет открыл капитан российской команды Артем Дзюба. Преимущество россиян на 35-й минуте увеличил защитник Марио Фернандес.

Во втором тайме гол в ворота России забил полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг. На 89-й минуте матча российский футболист Александр Соболев усилил разрыв в счете.

Во втором туре отборочного этапа Россия сыграет со сборной Словении. Встреча состоится в субботу, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи.