В медучреждениях ВВО в Приамурье вакцинировали военных пенсионеров

Военных пенсионеров Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области активно прививают от коронавирусной инфекции. Людей, посвятивших жизнь защите страны, наравне с военнослужащими вакцинируют в медицинских учреждениях, расположенных в воинских гарнизонах региона.

Вакцинация военных пенсионеров ведется на добровольной основе. Люди заранее сообщают о своем желании в поликлиники, после чего туда завозят необходимое количество доз препарата. Для вакцинации используется российская вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V).

Перед введением препарата людей осматривает врач-терапевт, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо противопоказаний. После процедуры люди находятся под наблюдением медицинского персонала.

На данный момент в Приамурье привили уже более 250 военных пенсионеров. Отклонений от допустимых норм в состоянии здоровья вакцинированных не выявлено.