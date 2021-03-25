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В медучреждениях ВВО в Приамурье вакцинировали военных пенсионеров

Светлана Иванова
06:38 25.03.2021
Для вакцинации используется российская вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V).
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военных пенсионеров Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области активно прививают от коронавирусной инфекции. Людей, посвятивших жизнь защите страны, наравне с военнослужащими вакцинируют в медицинских учреждениях, расположенных в воинских гарнизонах региона.

Вакцинация военных пенсионеров ведется на добровольной основе. Люди заранее сообщают о своем желании в поликлиники, после чего туда завозят необходимое количество доз препарата. Для вакцинации используется российская вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V).

Перед введением препарата людей осматривает врач-терапевт, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо противопоказаний. После процедуры люди находятся под наблюдением медицинского персонала.

На данный момент в Приамурье привили уже  более 250 военных пенсионеров. Отклонений от допустимых норм в состоянии здоровья вакцинированных не выявлено.

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