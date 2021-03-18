В приамурских гарнизонах ВВО активно ведется вакцинация военнослужащих и их семей от COVID-19

В воинских гарнизонах Восточного военного округа, дислоцированных в Приамурье, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции около пяти тысяч военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров. Мероприятия проводятся в поликлиниках военного госпиталя, медицинских подразделениях воинских частей, а также на местах несения службы военнослужащими специально созданными медицинскими выездными бригадами.

Активно прививаются члены семей и военные пенсионеры. Часто бывает так, что медицинские пункты воинских частей, дислоцированных в небольших населенных пунктах, являются единственным местом, где можно оперативно получить защиту от опасного вируса.

Вакцинация проводится на добровольной основе. Перед процедурой вакцинируемые проходят тщательный медицинский осмотр. Прививка делается двумя компонентами с интервалом в 21 день. После процедуры люди находятся под наблюдением медицинского персонала. С начала вакцинации отклонений по состоянию здоровья от допустимых норм среди привитых выявлено не было.

На сегодняшний день полную вакцинацию двумя компонентами прошли более 350 медицинских специалистов и около 3000 военнослужащих. Привит весь командный состав соединений и воинских частей.