Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весеннее потепление

Потепление ожидает европейскую часть России. Хотя это случится не в начале недели, а во второй половине - в конце недели, такой процесс неотвратим. Об этом рассказал «Звезде» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Специалист заявил, что если сегодня через Москву пройдет холодный фронт, то в конце недели - в субботу-воскресенье - ожидается до плюс 6-8 градусов. В ночные часы температура если и будет достигать нулевой отметки, то не везде.

«С одной стороны, это очень хорошо. Существенных осадков не ожидается. Погода будет в середине и второй половине недели в центре европейской части России в общем-то такой преимущественно солнечной, хотя небольшие снегопады не исключены, они будут непродолжительными и не интенсивными», - заявил он.

Положительная температура в течение суток будет способствовать интенсивному снеготаянию.

«С одной стороны, вот такое вот потепление - долгожданное и радует нас. А с другой стороны, учитывая, что запасы снега очень большие, нужно быть готовыми ко всяким неожиданностям в плане подтоплений. В первую очередь это касается загородной местности», - сказал Синенков.

Сильных морозов, по словам специалиста, быть не должно. В апреле «лютых» холодов не бывает, поэтому, учитывая, что в атмосфере установился достаточно интенсивный западно-восточный перенос воздушных масс, будет поступать воздух с Атлантики - теплый и влажный.