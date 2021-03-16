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В МВД предлагают ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение

Алена Миронова
06:26 16.03.2021
Эта инициатива объясняется неэффективностью существующих на сегодняшний день мер - люди садятся за руль автомобиля в нетрезвом виде даже после судимости.
В МВД предлагают ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение
© Фото: pixabay.com
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В МВД высказались за ужесточение наказания за систематическое вождение в нетрезвом виде. 

«Максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, будет увеличен с двух до трех лет», - передает «Коммерсант».

Эта инициатива объясняется неэффективностью существующих на сегодняшний день мер - люди садятся за руль автомобиля пьяными даже после судимости. Отмечается, что текст изменений в УК РФ разработало МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова. Изменения затрагивают статью 264.1 УК РФ, которая регламентирует санкции для водителей, которые ранее уже были наказаны за вождение в нетрезвом виде в рамках КоАП.

В случае, если в течение года гражданин будет снова пойман за тем же нарушением, он становится преступником. Согласно имеющейся статистике, в 2020 году из всех осужденных по статье 264.1 УК РФ 20% были наказаны не впервые.

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