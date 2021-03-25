Вертолет упал в акваторию Куршского залива
По неподтвержденной информации, двоих человек удалось спасти, одного ищут.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
В Калининградской области в акваторию Куршского залива упал вертолет. Эту информацию подтвердили в экстренных службах.
«Подтверждаем ЧП», - сказал собеседник ТАСС.
По информации СМИ, крушение потерпел вертолет КА-32 МЧС. Сообщается, что ЧП произошло во время учений.
По неподтвержденной информации, двоих человек удалось спасти, одного ищут. Других подробностей пока нет.