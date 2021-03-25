В стране и мире Вертолет упал в акваторию Куршского залива Иван Линдеманн По неподтвержденной информации, двоих человек удалось спасти, одного ищут. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: В Калининградской области в акваторию Куршского залива упал вертолет. Эту информацию подтвердили в экстренных службах. «Подтверждаем ЧП», - сказал собеседник ТАСС. По информации СМИ, крушение потерпел вертолет КА-32 МЧС. Сообщается, что ЧП произошло во время учений. По неподтвержденной информации, двоих человек удалось спасти, одного ищут. Других подробностей пока нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика