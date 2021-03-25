Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден на встрече в Белом доме забыл, к кому обращается

Анна Назайкина
14:23 25.03.2021
Как сообщается, вследствие инцидента журналистам пришлось стремительно покинуть зал встречи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Shawn Thew, Pool CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме забыл, к кому ему следует обратиться, после чего журналистам пришлось покинуть зал. Об этом сообщает The Gateway Pundit.

На заседании обсуждались вопросы миграционного кризиса в стране. Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в возникших трудностях, заявив, что новой администрации следует гуманно справляться с такими проблемами. После возникшей паузы он обратился к главе аппарата Белого дома Рону Клайну.

«Мы переходим к следующему делу... Рон, к кому я должен обратиться?» - задал вопрос Байден.

Начальник штаба стремительно вывел журналистов из зала, заявив, что прессе следует уйти. В издании отмечается, что подобные ситуации не являются редкостью, что не может не вызывать беспокойства.

Так, еще одной публичной неудачей Байдена стал инцидент на трапе самолета перед отлетом в Атланту. Поднимаясь по трапу, глава государства трижды споткнулся и упал. В Белом доме сообщили, что причиной падения стали сильные порывы ветра и что президент не пострадал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:10 В стране и мире
Неизвестный захватил самолет в Мавритании и угрожает взорвать его
13:07 В стране и мире
В Кремле рассказали, как Путин перенес прививку от коронавируса
12:28 Армия
Видео
Шойгу: на учениях «Запад-2021» впервые десантируют с воздуха батальон на БМД-4М
11:53 Вопросы истории
Видео
«Бессмертный полк» в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате
10:36 Армия
Видео
«Терминаторы» и «Аллигаторы» в небе: первая тренировка воздушного парада в честь 76-летия Победы прошла в Хабаровске
Популярное
Популярное
Видео
Байден на встрече в Белом доме забыл, к кому обращается
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.