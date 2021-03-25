«Здравоохранение спокойно справляется»: Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Здравоохранение спокойно справляется с текущей ситуацией с коронавирусом в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он прокомментировал опасения насчет очередного всплеска заболеваемости.

«Специалисты говорят, что ничего не исключено, но мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенная, равномерная, плюс добавилась вакцинация. И мы сегодня держимся практически на одной планке», - сказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин добавил, что в больницах в настоящее время спасают много пожилых людей. Ранее мэр говорил, что число госпитализаций возрастных пациентов увеличилось.

«Я считаю, что 100% риск заражения, если ты не вакцинировался», - сказал он.

По словам Собянина, ежедневное число госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице приемлемо для свободной работы системы здравоохранения.