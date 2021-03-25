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«Жестко и последовательно»: МИД РФ раскрыл подробности ответных санкций против Канады

Иван Линдеманн
20:16 25.03.2021
Мария Захарова заявила, что канадская правящая элита уже довела двусторонние отношения до исторического минимума.
«Жестко и последовательно»: МИД РФ раскрыл подробности ответных санкций против Канады
© Фото: pixabay
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Россия зеркально ответит на санкции Канады в ближайшее время. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

«Такая самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идет вразрез с канадскими национальными интересами, лишая внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию, свойственную прежним поколениям политиков», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заявила, что канадская правящая элита уже довела двусторонние отношения до исторического минимума.

Санкции в отношении девяти российских чиновников накануне ввел МИД Канады. Список ограничений во многом схож с тем перечнем, который ранее опубликовали США и Евросоюз. Причиной рестрикций стало якобы нарушение российскими официальными лицами нарушений прав человека.

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