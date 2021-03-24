В стране и мире «Нелегитимны и бессмысленны»: посольство РФ отреагировало на новые санкции Канады Иван Линдеманн В российском посольстве подчеркнули, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. © Фото: pixabay Читайте нас на: Санкции Канады в отношении девяти российских чиновников являются нелегитимными. Данные ограничения не останутся без ответа. Такое заявление сделало посольство РФ в Оттаве. «Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию», - отметили дипломаты. В российском посольстве подчеркнули, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. «Прежде, чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации», - сказано в сообщении дипмиссии. Ранее санкции осудил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Новые ограничения против Москвы МИД Канады ввел в среду, 24 марта. В санкционный список попали девять российских чиновников, которые якобы связаны с нарушениями прав человека в РФ. Данный перечень практически аналогичен тому, который ранее опубликовали власти ЕС и США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика