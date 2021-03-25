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«НАТО меняется»: эксперт заявил об участии Альянса в сдерживании «Северного потока-2»

Владимир Расходчиков
22:10 25.03.2021
Журналист объяснил причины обсуждения экономического проекта газопровода «Северный поток-2» на военном собрании глав МИД из стран Североатлантического альянса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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На совещании глав МИД стран НАТО в Брюсселе государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал строительство «Северного потока-2» плохой идеей, которая противоречит целям ЕС и Америки. По словам международного обозревателя «Коммерсанта» Сергея Строкань, обсуждение экономических тем на военном собрании НАТО вполне вписывается в их агрессивную стратегию против России. Свое мнение эксперт озвучил в ток-шоу «Открытый эфир».

«НАТО сейчас рассматривает комплексную стратегию сдерживания России, в которую включают экономику, торговлю и информационную кампанию. НАТО меняется», - заявил журналист.

Также, Сергей Строкань отметил схожесть методов ведения политики бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена, несмотря на уверения администрации Белого дома об изменении курса внешней политики.

«Что меня лично потрясло в этой истории с газопроводом. Войну с газопроводом придумал президент Трамп. Он серьезно поссорился с канцлером Меркель. Хотя даже в советское время были попытки СССР сотрудничать с Европой. Но сейчас мы наблюдаем, что новая администрация, которая пыталась откреститься от Трампа, фактически находится в инерции его подходов», - объяснил свою позицию международный обозреватель.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о необходимости прекратить строительство «Северного потока-2» и предупредил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о возможном введении новых санкций. По словам Блинкена, это произойдет, если газопровод будет достроен или сертифицирован. 

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