Госсекретарь США пригрозил главе МИД Германии возможными санкциями из-за «Северного потока - 2»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении «Северного потока - 2».

По его словам, это произойдет, если газопровод будет достроен или сертифицирован.

«Мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции», - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

США активно выступают против строительства «Северного потока - 2» в связи с тем, что сами хотят поставлять в Европу сжиженный природный газ. Ранее глава Госдепа заявил, что газопровод является геополитическим проектом России, который якобы направлен на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность.

Первые санкции против объекта Вашингтон ввел в конце 2019 года. Из-за этого сроки возведения газопровода увеличились. В настоящее время строительство «Северного потока - 2» находится на финальной стадии.