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Адвокат Януковича отреагировал на решение Киевского суда оставить экс-президента под арестом

Иван Линдеманн
19:35 25.03.2021
Виталий Сердюк назвал данное решение незаконным.
Адвокат Януковича отреагировал на решение Киевского суда оставить экс-президента под арестом
© Фото: Thierry Monasse, Globallookpress
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Киевский районный суд, который оставил четвертого президента Украины Виктора Януковича под заочным арестом, заведомо спланировал данное решение. Об этом заявил адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк.

По его словам, состав суда регулярно менялся до тех пор, пока не стал удовлетворять задачи Офиса Генпрокурора.

«Причем, одна из судей была введена в дело только вчера и, конечно же, физически не могла ознакомиться с 15 томами материалов дела до сегодняшнего заседания», - сказал Сердюк.

Кроме того, адвокат отметил, что решение, касающееся Януковича, обсуждалось в совещательной комнате всего восемь минут.

«Во-вторых, суд принимал решение на основании ходатайства неуполномоченного сотрудника Офиса Генпрокурора, который ранее был отведен из дела в связи с его предвзятостью. В-третьих, Виктор Янукович не имеет статуса подозреваемого по данному делу, поскольку подозрение ему никогда не вручалось», - подчеркнул защитник.

Также, тот факт, что украинская Генпрокуратура сразу же после объявления суда заявила, что намерена экстрадировать Януковича,  говорит о том, что это решение незаконно, добавил Сердюк.

Напомним, что бывший президент Украины в настоящее время проживает в России. В 2019 году Виктор Янукович был признан виновным в госизмене. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

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