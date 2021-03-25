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На Украине заявили о готовности начать процедуру экстрадиции Януковича

Иван Линдеманн
15:52 25.03.2021
Право начать процедуру Киев получил после того, как в четверг, 25 марта, суд оставил в силе решение об аресте бывшего главы государства по делу об узурпации власти.
На Украине заявили о готовности начать процедуру экстрадиции Януковича
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Украинская Генпрокуратура намерена экстрадировать бывшего президента страны Виктора Януковича. Право начать процедуру Киев получил после того, как в четверг, 25 марта, суд оставил в силе решение об аресте бывшего главы государства по делу об узурпации власти.

«Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитников бывшего президента и оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины в Telegram.

В ведомстве заявили, что приговор Януковичу суд оставил в силе по их просьбе.

«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», - сказано в сообщении.

В 2019 году Виктор Янукович был признан виновным в госизмене. Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. В России бывшему президенту Украины до 26 декабря 2021 года предоставлено временное убежище. Сам политик свою вину категорически не признает.

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