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Глава администрации Пензенского района задержан за получение взятки в крупном размере

Роман Захаров
17:46 25.03.2021
Сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего преступления.
Глава администрации Пензенского района задержан за получение взятки в крупном размере
© Фото: penza.sledcom.ru
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Следователи возбудили уголовные дела против еще двоих пензенских чиновников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В отношении главы администрации Пензенского района возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя), в отношении главы администрации Алферьевского сельсовета - по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)», - информирует СК РФ.

В сообщении отмечается, что уголовное преследование чиновников начато в результате взаимодействия регионального Следственного комитета и УФСБ РФ по Пензенской области.

В настоящий момент правоохранителям известно, что 24 марта текущего года глава администрации Пензенского района получил от гендиректора одного из обществ с ограниченной ответственностью через посредника, которым оказался глава администрации Алферьевского сельсовета, взятку в размере 200 тысяч рублей за решение вопросов перераспределения границ земельного участка. Сразу после передачи денежных средств оба чиновника были задержаны.

Сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным и избрании для них меры пресечения. 

Ранее сообщалось, что правительство Пензенской области ушло в отставку в связи с увольнением главы региона Ивана Белозерцева. От обязанностей чиновника накануне освободил президент РФ Владимир Путин. По данным пресс-службы Кремля, это произошло по причине утраты доверия к региональному руководителю. 

Белозерцев подозревается во взяточничестве. По версии следствия, бывший губернатор получал многомиллионные суммы от предпринимателей за покровительство. Двадцать второго марта Басманный суд столицы арестовал Ивана Белозерцева на два месяца.

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