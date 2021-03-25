Глава администрации Пензенского района задержан за получение взятки в крупном размере

Следователи возбудили уголовные дела против еще двоих пензенских чиновников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В отношении главы администрации Пензенского района возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя), в отношении главы администрации Алферьевского сельсовета - по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)», - информирует СК РФ.

В сообщении отмечается, что уголовное преследование чиновников начато в результате взаимодействия регионального Следственного комитета и УФСБ РФ по Пензенской области.

В настоящий момент правоохранителям известно, что 24 марта текущего года глава администрации Пензенского района получил от гендиректора одного из обществ с ограниченной ответственностью через посредника, которым оказался глава администрации Алферьевского сельсовета, взятку в размере 200 тысяч рублей за решение вопросов перераспределения границ земельного участка. Сразу после передачи денежных средств оба чиновника были задержаны.

Сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным и избрании для них меры пресечения.

Ранее сообщалось, что правительство Пензенской области ушло в отставку в связи с увольнением главы региона Ивана Белозерцева. От обязанностей чиновника накануне освободил президент РФ Владимир Путин. По данным пресс-службы Кремля, это произошло по причине утраты доверия к региональному руководителю.

Белозерцев подозревается во взяточничестве. По версии следствия, бывший губернатор получал многомиллионные суммы от предпринимателей за покровительство. Двадцать второго марта Басманный суд столицы арестовал Ивана Белозерцева на два месяца.