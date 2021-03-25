В Роскомнадзоре отказались от идеи пускать в соцсети по паспорту

Запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в социальных сетях и мессенджерах - это избыточное требование, посчитали в Роскомнадзоре.

«Подчеркиваем, использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах», - сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что запрашивать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту планируют у новых пользователей.

Данный проект подготовлен в рамках поправок к закону «О персональных данных». За несоблюдение этого требования соцсетям грозит штраф до 100 тысяч рублей.