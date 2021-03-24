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ПСБ инвестирует порядка 1 млрд рублей в сферу высоких технологий

Светлана Иванова
15:03 24.03.2021
Также банк продолжает внедрять цифровые решения, разрабатывать специализированные кредитные продукты и гарантии на максимально привлекательных условиях, чтобы обеспечивать эффективное сопровождение расчетов по госконтрактам на закупку продукции отечественных производителей.
ПСБ инвестирует порядка 1 млрд рублей в сферу высоких технологий
© Фото: psbank, Facebook
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ПСБ планирует инвестировать порядка 1 млрд рублей в сферу высоких технологий на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующего вывода на массовый выпуск продукции. Об этом сегодня заявил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках выступления на пленарном заседании «Закупки высокотехнологичной отечественной продукции: опыт субъектов естественных монополий и госкорпораций», которое прошло в рамках XVI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

«ПСБ входит в список стратегических предприятий России, и одной из наших важнейших целей является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе в проектах по разработке высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Мы готовы инвестировать в подобного рода проекты даже на самой ранней стадии реализации, чего практически не могут делать другие банки, - для этого совместно с Минобороны РФ мы создали специальный инвестиционный фонд на базе технополиса "ЭРА". На первом этапе в ближайшие полгода мы планируем инвестировать порядка 1 млрд рублей в проекты компаний - резидентов фонда и сейчас рассматриваем первые сделки. Также мы продолжаем внедрять цифровые решения, разрабатывать специализированные кредитные продукты и гарантии на максимально привлекательных условиях, чтобы обеспечивать эффективное сопровождение расчетов по госконтрактам на закупку продукции отечественных производителей», - отметил Фрадков, председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО «Союзмаш России», куратор чувашского регионального отделения ООО «Союзмаш России».

Участники дискуссии также обсудили опыт производства и поставки российской высокотехнологичной продукции на внутренний рынок, необходимые меры поддержки промышленных предприятий со стороны государства и банков.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов, представители профильных министерств, ведомств и главы регионов, руководители крупнейших промышленных холдингов.

Кроме того, в первый день форума ПСБ заключил ряд стратегических соглашений с предприятиями МСБ - участниками госзакупок. Так, Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ, в присутствии Петра Фрадкова подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями ООО «Магистраль-Строй-Инвест», ООО «Мелитек» и ООО НПП «Спецкабель», которые предусматривают партнерство не только в рамках госзаказа, но также по зарплатным проектам, расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию и другим вопросам банковского обслуживания.

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