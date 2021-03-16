Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь на 18 марта

Программа продажи туров по России с кешбэком, успешно зарекомендовавшая себя в прошлом году, будет продолжена и в текущем. Старт ей будет дан в ночь с 17 на 18 марта 00.01 по московскому времени, при этом отправиться в путешествие можно будет только до 30 июня.

«Условия программы у нас прежние: можно получить до 20% возврата, в максимуме - 20 тысяч рублей. Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня», - цитирует ТАСС руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2021 году подписал постановление о выделении на программу туристического кешбэка 2 миллиардов рублей. Как отметил глава правительства, выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тысяч туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.