Песков рассказал о самочувствии Путина через сутки после прививки от COVID-19

Президент РФ Владимира Путина, который приблизительно сутки назад сделал первую прививку от COVID-19, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с «Интерфаксом».

«Президент чувствует себя хорошо», - ответил Песков на соответствующий вопрос агентства.

Он также сообщил, что прививка вторым компонентом препарата будет сделана российскому лидеру «в установленные сроки».

Напомним, Владимир Путин сделал прививку первым компонентом препарата от коронавируса во вторник, 23 марта. Каких либо побочных эффектов сразу после укола у президента медики не зафиксировали. В среду глава государства провел полноценный рабочий день. В Кремле не стали раскрывать, какой именно вакциной привился Путин.