Янукович, Поклонская, Азаров: Совбез Украины ввел новые санкции против множества политиков

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против почти 30 граждан, в том числе россиян. Среди тех, кто подпал под рестрикции, экс-президент страны Виктор Янукович и бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Также секретарь перечислил 27 имен, среди которых были глава Крыма Сергей Аксенов, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие.

«Государство Украина ввело максимальный объем санкций (против вышеуказанного списка лиц – прим.ред.)», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что из санкционного списка 99% граждан на сегодняшний день являются гражданами РФ.

Данилов заявил, что также правоохранительные органы буду проверять все действующие указы и распоряжения Януковича на предмет угрозы национальной безопасности.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении России «новый всеобъемлющий санкционный режим». Свириденко добавила, что «США, ЕС и Украина должны координировать подходы, работать вместе по защите свободы и демократии.