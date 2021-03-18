В Белом доме уверены, что у США и России есть точки для сотрудничества

Власти США заявили, что у России и США есть сферы, которые представляют взаимный интерес для совместной работы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У президента (США Джо - прим.ред.) Байдена и президента (России Владимира - прим.ред) Путина, без сомнений, разные взгляды относительно своих стран и того, как подходить к взаимодействию в мире, но они согласны в том, что мы должны продолжать искать пути для совместной работы», - сказала Псаки.

По ее словам, «есть сферы, представляющие взаимный интерес».

«Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который мы только что продлили на пять лет, является тому примером», - пояснила она.

Она отметила, что РФ состоит в переговорах по иранской ядерной программе в формате «шестерки».

«Мы уверены, что мы можем продолжать искать пути, где есть взаимный интерес, взаимный национальный интерес. Но президент (США - прим.ред) не будет проявлять нерешительность, когда у него есть обеспокоенность, будь то (из-за - прим.ред) слов или действий», - заключила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявил ранее о намерении продолжить диалог с президентом США Джозефом Байденом. Путин выразил желание провести диалог в онлайн-формате.