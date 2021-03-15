Спорт CAS запретил российским олимпийцам использовать песню «Катюша» из-за ассоциации с Россией Алена Миронова По словам председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой, выбирать новую песню приходится из большого количества вариантов в условиях ограниченного времени. © Фото: James Matsumoto, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Спортивный арбитражный суд в Лозанне счел песню «Катюша» связанной с Россией, поэтому запретил российским олимпийцам ее использование вместо национального гимна. «Российский национальный гимн (или любой другой гимн, который ассоциируется в Россией) не должен официально проигрываться или исполняться на каких бы то ни было официальных мероприятиях», - передает «Интерфакс» слова представителей CAS. Под это объяснение попала и популярная советская песня «Катюша». В ОКР отреагировали на это решение CAS. По словам председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой, выбирать новую песню приходится из большого количества вариантов в условиях ограниченного времени. В настоящее время различные федерации предлагают свои варианты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика