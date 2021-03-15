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CAS запретил российским олимпийцам использовать песню «Катюша» из-за ассоциации с Россией

Алена Миронова
14:24 15.03.2021
По словам председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой, выбирать новую песню приходится из большого количества вариантов в условиях ограниченного времени.
CAS запретил российским олимпийцам использовать песню «Катюша» из-за ассоциации с Россией
© Фото: James Matsumoto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне счел песню «Катюша» связанной с Россией, поэтому запретил российским олимпийцам ее использование вместо национального гимна.

«Российский национальный гимн (или любой другой гимн, который ассоциируется в Россией) не должен официально проигрываться или исполняться на каких бы то ни было официальных мероприятиях», - передает «Интерфакс» слова представителей CAS.

Под это объяснение попала и популярная советская песня «Катюша».

В ОКР отреагировали на это решение CAS. По словам председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой, выбирать новую песню приходится из большого количества вариантов в условиях ограниченного времени. В настоящее время различные федерации предлагают свои варианты.

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