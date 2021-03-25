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В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Светлана Иванова
14:19 25.03.2021
Пресс-секретарь российского президента указал на высокую волатильность российской валюты за последние дни.
В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
© Фото: Evgeny GoTown.ru, Pixabay
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал состояние курса рубля. Как отметил Песков в ходе разговора с журналистами, волатильность российской валюты несколько выше обычных показателей.

У пресс-секретаря главы государства поинтересовались, есть ли у Кремля сведения о времени введения новых санкций США и их размахе. Автор вопроса указал, что рынок рубля сейчас «лихорадит». Однако Песков не согласился с используемой журналистом формулировкой.

«Я не соглашусь с вами со словом "лихорадить", ничего у нас не лихорадит. Волатильность, может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного, может быть, но ничего не лихорадит», - пояснил Песков.

При этом он добавил, что информации о времени возможного введения новых санкций у Кремля нет.

В четверг, 25 марта, в ходе торгов на Московской бирже российская валюта снижалась к доллару и евро. Курс американской валюты увеличился на 28 копеек и составил 76,38 рубля. Курс евро вырос на 32 копейки до 90,11 рубля.

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