ОПК Борисов заявил, что новые санкции США могут затронуть авиаотрасль Андрей Аркадьев США будут разрывать контракты в сфере высоких технологий в одностороннем порядке, отметил вице-премьер. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Новые санкции Соединенных Штатов могут затронуть авиаотрасль и привести к разрыву действующих контрактов, заявил вице-премьер Юрий Борисов в среду на форуме «Госзаказ». «Вот вы имеете контракты во всех областях. Авиация - как живой пример с гарантированными поставками различной западной продукции. И вот по решению кого-то, какого-то дяди, берет в одностороннем порядке его расторгает. Разве можно строить деловые отношения в такой ситуации?» - сказал он. По словам Борисова, администрация Байдена своими санкциями запрещает поставки в РФ высокотехнологичной продукции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика