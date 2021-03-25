Эстафета олимпийского огня стартует в Японии

В японской префектуре Фукусима в четверг, 25 марта, стартует эстафета олимпийского огня. Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией старт эстафеты пройдет без зрителей, но в присутствии членов правительства.

Старт эстафете будет дан в 09:40 по местному времени (03:40 мск) с территории футбольного тренировочного центра в городе Нараха. На начале эстафеты будут присутствовать глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото и губернатор Токио Юрико Коикэ, передает ТАСС.

Накануне начала эстафеты олимпийского огня Сэйко Хасимото подчеркнула, что для организаторов главным приоритетом является обеспечение безопасности не только участников забега, но и жителей тех префектур, через которые проходит маршрут эстафеты.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игр в Японии в этом году не смогут посетить болельщики из других стран. Как официально объявил оргкомитет, организаторы не разрешили проводить престижные соревнования с присутствием на них болельщиков из-за границы.