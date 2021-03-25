Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эстафета олимпийского огня стартует в Японии

Виктория Ивашечкина
01:37 25.03.2021
Из-за ситуации с COVID-19 старт эстафеты пройдет без зрителей, но в присутствии членов правительства.
Эстафета олимпийского огня стартует в Японии
© Фото: flickr
Читайте нас на:

В японской префектуре Фукусима в четверг, 25 марта, стартует эстафета олимпийского огня. Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией старт эстафеты пройдет без зрителей, но в присутствии членов правительства.

Старт эстафете будет дан в 09:40 по местному времени (03:40 мск) с территории футбольного тренировочного центра в городе Нараха. На начале эстафеты будут присутствовать глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото и губернатор Токио Юрико Коикэ, передает ТАСС.

Накануне начала эстафеты олимпийского огня Сэйко Хасимото подчеркнула, что для организаторов главным приоритетом является обеспечение безопасности не только участников забега, но и жителей тех префектур, через которые проходит маршрут эстафеты.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игр в Японии в этом году не смогут посетить болельщики из других стран. Как официально объявил оргкомитет, организаторы не разрешили проводить престижные соревнования с присутствием на них болельщиков из-за границы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:21 Армия
Видео
«Стальная бабушка»: 99-летняя ветеран ВОВ выполнила фигуры высшего пилотажа на симуляторе Су-34
01:37 В стране и мире
Эстафета олимпийского огня стартует в Японии
00:00 В стране и мире
Видео
Вакцинация под открытым небом: как борются с полиомиелитом в разрушенном боевиками Алеппо
21:07 Армия
Видео
Сборник рассказов Сергея Шойгу номинирован на две литературные премии
19:34 Армия
Видео
Дождь, туман и грязь: в каких условиях проходит подготовка модифицированных Т-72Б3 и Т-90 к «Танковому биатлону»
Популярное
Популярное
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
«Байден даже не смог бы забраться в машину»: китайцы восхитились ловкостью Путина при управлении вездеходом в тайге
Самолет МС-21 прилетел в Архангельск для прохождения испытаний на обледенение
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.