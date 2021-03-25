Антонов оценил сроки возвращения в США

Сроки возвращения российского посла в США будут определены руководством страны. С таким заявлением выступил Анатолий Антонов, который в эти дни находится в Москве.

«Я не знаю. Как руководители определят. Не я решаю. Я же не в отпуск приехал. Меня вызвали, чтобы провести анализ, поговорить о будущем», - приводит РИА Новости слова Антонова.

Кроме того, Антонов отметил, что планирует встретиться с главой государства Владимиром Путиным, если в его рабочем графике найдется для этого время.

«Наверное, этот вопрос надо не мне задавать. Есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной», - сказал посол в ответ на вопрос журналистов.

Самолет с российским дипломатом приземлился в аэропорту Шереметьево 21 марта. Антонов был приглашен в Москву для того, чтобы проанализировать дальнейшее взаимодействие между Россией и США, а также определить пути выправления двусторонних отношений. Причиной тому послужили резкие высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес российского руководства.