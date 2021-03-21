Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье, 21 марта, прибыл в Москву. Об этом сообщает корреспондент «Звезды »‎ с места событий.

Самолет с российским дипломатом приземлился в аэропорту Шереметьево. Антонов был приглашен в Москву для того, чтобы проанализировать дальнейшее взаимодействие между Россией и США, а также определить пути выправления двусторонних отношений. Причиной этому послужили резкие высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес российского руководства.