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Ученый оценил размеры древней планеты, скрытой в недрах Земли

Светлана Иванова
12:18 25.03.2021
Тейя была примерно в два раза меньше нашей планеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dijitalx.com
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Тейя - протопланета, чье столкновение с Землей привело к образованию Луны 4,5 миллиарда лет назад, - была по своим размерам сопоставима с Марсом, который в два раза меньше нашей планеты. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин. Он указал, что часть земной мантии и часть мантии Тейи выбросило на околоземную орбиту. Из этого материала и сформировался естественный спутник нашей планеты.

«Идея состоит в том, что молодая Земля получила по себе мощный удар другой небольшой планеты, небольшой, размером примерно с Марс. Когда произошел удар, часть земной мантии и часть той планеты-ударника, которую назвали Тейей, выбросило на околоземную орбиту, и из нее, из этого материала сформировалась Луна, а остальная часть Тейи погрузилась в недра Земли», - пояснил Сурдин.

По его словам, раньше ученые считали, что вещества двух столкнувшихся планет переплавились, в результате получилось некое общее вещество, в котором невозможно различить истинно земной материал и прилетевший в составе Тейи, но новое открытие заставило пересмотреть первоначальную гипотезу.

«Геологи заподозрили, что часть этой маленькой планеты Тейи все-таки не перемешалась с земным веществом, а осталась довольно компактно лежать на границе между земной мантией и земным ядром», - указал Сурдин.

Ученый добавил, что мантия Тейи заняла свое положение в недрах Земли из-за разницы плотности структур. Так, плотное ядро Земли не дало возможности фрагментам Тейи опуститься ниже, а они, в свою очередь, оказались плотнее пород нашей планеты и поэтому расположились на границе между мантией и ядром.

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