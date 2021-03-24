В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета

Глубоко под землей могут скрываться останки другой протопланеты - Тейи. По мнению ученых, ее фрагменты попали в нижнюю часть земной мантии в результате столкновения двух планет, которое произошло 4,5 миллиарда лет назад. Тогда же образовалась Луна.

Сотрудники Университета Аризоны таким образом объяснили происхождение областей с низкой скоростью сдвига. Эти структуры, состоящие из плотной породы, скрываются в самых нижних частях мантии Земли под Африкой и под Тихим океаном. Об этом пишет журнал Science.

Геологи заметили образование еще несколько десятилетий назад. Размер напоминающей две капли структуры составляет около 1 000 км в высоту и в несколько раз больше в ширину. В этой области была зафиксирована аномалия: сейсмические волны, проходя через район, резко замедлялись. По мнению ученых, феномен указывает на принципиально иную плотность и химический состав пород.

Как предположили исследователи, которые провели компьютерное моделирование, мантия Тейи могла быть на 1,5-3,5% плотнее мантии Земли, что и привело к опущению протопланеты в районах с низкой скоростью сдвига.