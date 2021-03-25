Диетолог назвала полезную альтернативу воде во время тренировки

Свежевыжатый фруктовый сок может стать альтернативой воде во время тренировок. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала диетолог, терапевт Анна Белоусова. Как пояснила врач, во время физической нагрузки усвоение фруктозы происходит совершенно иным образом, нежели в состоянии покоя. В частности, она сразу переходит в энергию.

«Человек со свежевыжатым соком встает на дорожку, на электротренажер, и в момент физкультуры своей он попивает потихонечку сок, там со всем по-другому усваивается фруктоза. Она не дает по поджелудочной железе», - указала Белоусова.

Диетолог уточнила, что важно пить свежевыжатый сок именно в момент физической нагрузки, а не до или после нее, тогда высокое содержание во фруктовом напитке глюкозы и сахарозы не окажет вредного воздействия на поджелудочную железу.

«Она (фруктоза – прим. ред.) усваивается, практически сразу же переходит в энергию, которая расходуется на физические упражнения, и тут никакого удара по поджелудочной железе быть не может», - добавила Белоусова.

Диетолог дала еще один совет, который минимизирует возможный вред свежевыжатого сока. В частности, следует добавить в стакан с напитком пару ложек порошка клетчатки.