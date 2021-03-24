Врач назвал напиток, разрушающий поджелудочную

Свежевыжый фруктовый сок приносит организму больше вреда, чем пользы. Частое употребление такого напитка по причине высокого содержания в нем «жидкого сахара» изнашивает поджелудочную железу. Об этом рассказал доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в Instagram. Врач предупредил, что по прошествии 5-6 лет с большой вероятностью у любителя такого сладкого напитка будет диагностирован сахарный диабет.

Диетолог рекомендует заменить сок на цельный фрукт. Например, предпочесть яблоко соку из этого плода. В умеренном количестве и при отсутствии противопоказаний фрукт будет только полезен. Также Ковальков отметил, что сок и непосредственно продукт, из которого его выжимают, усваиваются по-разному.

Ранее спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева заявила «Звезде», что при всем богатстве выбора, более полезными соками по-прежнему остаются свежевыжатые, ценность которых вне конкуренции по сравнению с консервированными или разбавленными концентратами.