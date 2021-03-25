Назван нетипичный симптом переболевших COVID-19

Проблемы с пищеварением и специфические симптомы периодически отмечаются врачами у перенесших COVID-19 пациентов. Об этом агентству «Москва» рассказал доцент кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин.

«Чаще всего это бывает диарея, вздутие живота. Речь идет о пациентах, которые до этого не испытывали проблем с желудочно-кишечным трактом, и это довольно распространенное явление», - рассказал специалист.

О причинах таких явлений в данный момент точно не известно. Предполагается, что это может быть связано с длительным приемом антибиотиков, вследствие чего возможно нарушение микрофлоры кишечника.

Специалист отметил, что у 2% пациентов коронавирус проявлялся болезненными ощущениями в брюшной полости. Изначально врачи отправляли на обследование для исключения возможного холецистита или аппендицита, однако впоследствии оказывалось, что это COVID-19.