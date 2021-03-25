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Экономист объяснил инициативу ЦБ по сбору монет у россиян

Ян Брацкий
10:41 25.03.2021
По данным Центробанка, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму свыше 113 миллиардов рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Корчанов, Pixabay
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Огромное количество монет на руках у населения вынуждает Банк России чеканить и выпускать в оборот новые деньги, что обходится слишком дорого. Так доцент, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов прокомментировал «Звезде» инициативу регулятора по сбору металлических денег у населения.

«Нужно либо новые монеты пускать в оборот, чеканить их, либо найти, куда они пропали? Выпуск металлических денег - не очень дешевое мероприятие. Их нужно отчеканить, развести. Многие люди собирают копилки, бутылки с монетами. Необходимо организовать сбор и посмотреть на его итоги», - отметил Свиридов.

Пилотный проект запустят в следующем году и начнут с одного из регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. Их сбор будет организован через специальные приемники. Точное количество приемников и места для их установки определят позже, а сейчас регулятор занимает подбором технологического партнера для пилота.

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