В стране и мире Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве Анна Назайкина Как отмечается, совместную спецоперацию провели бойцы спецназа ФСБ и сотрудники СК. © Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: ФСБ России опубликовала кадры задержания в Москве бывшего боевика, принимавшего участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Совместную спецоперацию провели бойцы спецназа ФСБ и сотрудники Следственного комитета. «Во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии Г. Арбинин задержан в г. Москва и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и статьи 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК России и избрания меры пресечения», - говорится в сообщения ведомства. Как отмечается, розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика