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В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Ян Брацкий
09:48 25.03.2021
Следователи собрали неопровержимые доказательства участия экс-боевика в нападении на бойцов ВДВ.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Российские спецслужбы задержали в Москве бывшего боевика, который принимал участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Тогда, в ходе боя у высоты 776, погибли 84 российских военнослужащих. Совместную спецоперацию провели бойцы спецназа ФСБ и сотрудники Следственного комитета.

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Арбинина Германа, не понесшего за это уголовного наказания... Арбинин задержан в Москве», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Следователи готовятся предъявить подозреваемому обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Розыск других участников бандформирования продолжается. 

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