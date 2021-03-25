В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Российские спецслужбы задержали в Москве бывшего боевика, который принимал участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Тогда, в ходе боя у высоты 776, погибли 84 российских военнослужащих. Совместную спецоперацию провели бойцы спецназа ФСБ и сотрудники Следственного комитета.

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Арбинина Германа, не понесшего за это уголовного наказания... Арбинин задержан в Москве», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Следователи готовятся предъявить подозреваемому обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Розыск других участников бандформирования продолжается.