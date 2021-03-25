Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной РФ

Форвард российской сборной по футболу Артем Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Накануне он забил очередной гол в матче с Мальтой, который стал для Дзюбы 27-м по счету в составе сборной, напоминает портал Transfermarkt. Эксперты склонны думать, что Дзюбе по силам обойти достижение Александра Кержакова, который за свою карьеру в сборной забил 30 мячей.

Накануне российская команда обыграла соперников из Мальты в первом матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча завершилась со счетом 3:1 в нашу пользу.

На 23-й минуте счет открыл капитан российской команды Артем Дзюба. Преимущество россиян на 35-й минуте увеличил защитник Марио Фернандес. Во втором тайме гол в ворота России забил полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг. На 89-й минуте матча российский футболист Александр Соболев усилил разрыв в счете.

Во втором туре отборочного этапа Россия сыграет со сборной Словении. Встреча состоится в субботу, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи.