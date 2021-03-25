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Коллегия Минобороны России обсудит подготовку к параду Победы

Анна Касаткина
00:26 25.03.2021
В этом году парад на Красной площади планируется провести в традиционном формате.
Коллегия Минобороны России обсудит подготовку к параду Победы
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Коллегия Минобороны России под руководством главы ведомства Сергея Шойгу обсудит подготовку к параду на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы. Мероприятие состоится в четверг, 25 марта, в Национальном центре управления обороной.

«Коллегия уделит особое внимание подготовке к военному параду на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - рассказали в Минобороны.

Кроме того, важной темой на заседании станет выполнение планов Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск в части выполнения майских указов главы государства и поручений президента после совещания в Сочи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы в Москве 9 мая 2021 года пройдет в традиционном формате.

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