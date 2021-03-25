Коллегия Минобороны России обсудит подготовку к параду Победы

Коллегия Минобороны России под руководством главы ведомства Сергея Шойгу обсудит подготовку к параду на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы. Мероприятие состоится в четверг, 25 марта, в Национальном центре управления обороной.

«Коллегия уделит особое внимание подготовке к военному параду на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - рассказали в Минобороны.

Кроме того, важной темой на заседании станет выполнение планов Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск в части выполнения майских указов главы государства и поручений президента после совещания в Сочи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы в Москве 9 мая 2021 года пройдет в традиционном формате.