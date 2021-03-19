Армия Песков: Парад Победы на 9 Мая состоится в обычном формате Тимур Шерзад В данный момент динамика заболеваемости COVID-19 выглядит оптимистично, но возможности расслабляться и делать преждевременные выводы насчет формата присутствия зрителей не дает. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Парад Победы на 9 Мая в Москве состоится в обычном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, что уже министр обороны Шойгу заявлял о том, что парад будет, это главное. Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, количества зрителей и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», - сказал сегодня Песков журналистам. Согласно словам пресс-секретаря президента, в данный момент динамика заболеваемости COVID-19 выглядит оптимистично, но возможности расслабляться и делать преждевременные выводы насчет формата присутствия зрителей не дает. Напомним, в прошлом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции Парад Победы пришлось перенести, и он прошел не традиционного 9 мая, а летом, 24 июня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика