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Песков: Парад Победы на 9 Мая состоится в обычном формате

Тимур Шерзад
12:59 19.03.2021
В данный момент динамика заболеваемости COVID-19 выглядит оптимистично, но возможности расслабляться и делать преждевременные выводы насчет формата присутствия зрителей не дает. 
Песков: Парад Победы на 9 Мая состоится в обычном формате
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Парад Победы на 9 Мая в Москве состоится в обычном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Вы знаете, что уже министр обороны Шойгу заявлял о том, что парад будет, это главное. Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, количества зрителей и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», - сказал сегодня Песков журналистам.

Согласно словам пресс-секретаря президента, в данный момент динамика заболеваемости COVID-19 выглядит оптимистично, но возможности расслабляться и делать преждевременные выводы насчет формата присутствия зрителей не дает. 

Напомним, в прошлом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции Парад Победы пришлось перенести, и он прошел не традиционного 9 мая, а летом, 24 июня. 

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